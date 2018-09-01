Астрологи убеждены, что знак зодиака способен определить колдовские способности человека. Таких представителей они выделили всего три.

Именно они могут воздействовать на окружающих не только словом, но и своим врожденным магнетизмом, пишет znaj.ua.

Скорпион

Представители этого знака могут одновременно восхищать и ужасать. Они обладают глубокой природной чувствительностью, которая в сочетании с даром ясновидения и талантом манипулятора порождают гремучую смесь.

Скорпионы способны моментально видеть людей насквозь и безошибочно определять их уязвимые места. Кроме того, своим красноречием могут воздействовать практически на любого человека, потому и заслужили славу мистической личности.

Водолей

Представители воздушной стихии очень часто увлекаются эзотерикой. При этом предпочитает командную работу, находится всегда на стороне добрых сил и не использует свои знания и силу для манипулирования людьми. Также лишен чувства зависти.

Такие люди тонко чувствуют окружающий мир и способны предсказывать людям будущее, направляя их на истинный путь. По своей сути - помощники и даже если видят нечто плохое, то предпочитают об этом тактично умолчать.

Рак

Представители этого знака полагаются на внешние силы. Так, какие-то знания приходят им просто во сне. От рождения обладают сильным защитным полем от воздействия негативных сил, которое способно защитить и близких для них людей.

Эмпаты, хорошо чувствуют эмоции людей и способны предупредить родных о грядущей неприятности, даже когда находятся на огромном расстоянии.

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