На территории оккупированных районов Донецкой области, после взрыва, активисты и местные источники сообщают, что спецслужбы так называемой "ДНР" повально задерживают людей прямо на улицах, за последние 1,5 часа поступило 8 сообщений.

Об этом сообщил в Facebook региональный координатор Омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Аресты проходят по всему городу, задержания уже были на улицах Бульвар Пушкина, Артема, Комсомольский проспект, Площадь Ленина, р-н Драматического театра, проспект Гурова, Университетская", - пишет он.

Ранее мы сообщали, что Захарченко погиб в результате взрыва автомобиля в центре Донецка. В СБУ также сделали заявление.

Позже появилось видео с места взрыва.

Из-за происшествия украинские военные в районе проведения Операции объединенных сил находятся в полной боевой готовности.