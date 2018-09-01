Убийство Захарченко: в Донецкой области начались массовые задержания [ Редактировать ]
На территории оккупированных районов Донецкой области, после взрыва, активисты и местные источники сообщают, что спецслужбы так называемой "ДНР" повально задерживают людей прямо на улицах, за последние 1,5 часа поступило 8 сообщений.
Об этом сообщил в Facebook региональный координатор Омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
"Аресты проходят по всему городу, задержания уже были на улицах Бульвар Пушкина, Артема, Комсомольский проспект, Площадь Ленина, р-н Драматического театра, проспект Гурова, Университетская", - пишет он.
Ранее мы сообщали, что Захарченко погиб в результате взрыва автомобиля в центре Донецка. В СБУ также сделали заявление.
Позже появилось видео с места взрыва.
Из-за происшествия украинские военные в районе проведения Операции объединенных сил находятся в полной боевой готовности.
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