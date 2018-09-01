Следственный комитет России открыл уголовное дело в связи со смертью главаря сепаратистов Александра Захарченко в Донецке вследствие взрыва по статье о "международном терроризме".

Об этом говорится в пресс-службе Следкома России.

"В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК РФ ("Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку")", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщали, что Захарченко погиб в результате взрыва автомобиля в центре Донецка. В СБУ также сделали заявление.

Позже появилось видео с места взрыва.

Из-за происшествия украинские военные в районе проведения Операции объединенных сил находятся в полной боевой готовности.