Страшное ДТП в центре Киева: мужчина вылетел из авто (видео) [ Редактировать ]
1 сентября в Киеве на Большой Васильковской произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей.
Водитель BMW на еврономерах на большой скорости не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в два припаркованных авто, сообщает dtp.kiev.ua.
Во время столкновения один из мужчин, находившихся в BMW вылетел из авто.
Врачи "скорой", прибывшие на место, госпитализированы водителя и одного из пассажиров BMW. В припаркованном Mitsubishi находился водитель, однако травм он не получил.
На месте скорая и полиция.
До этого в ДТП под Черниговом водитель сгорел заживо.
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