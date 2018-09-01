1 сентября в Киеве на Большой Васильковской произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей.

Водитель BMW на еврономерах на большой скорости не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в два припаркованных авто, сообщает dtp.kiev.ua.

Во время столкновения один из мужчин, находившихся в BMW вылетел из авто.

Врачи "скорой", прибывшие на место, госпитализированы водителя и одного из пассажиров BMW. В припаркованном Mitsubishi находился водитель, однако травм он не получил.

На месте скорая и полиция.

Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 31 Сер 2018 р. о 10:51 PDT

До этого в ДТП под Черниговом водитель сгорел заживо.