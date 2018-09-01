31 августа и утром 1 сентября на Донбассе боевики открыли прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ у десяти населенных пунктов.

В утренней сводке пресс-службы Операции Объединенных сил 1 сентября сообщается, что под удары попали позиции в районе:

Крымского,

Южного,

Марьинки,

Старогнатовки,

Павлополя,

Гнутово,

Лебединского,

Водяного,

Троицкого,

Широкино.

Потерь среди военнослужащих ВСУ нет. В штабе напомнили, что Объединенные силы придерживаются условий "школьного" перемирия.

Кроме того, боевики проводят ротацию на Донбассе.