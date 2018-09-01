Боевики на Донбассе ударили по десяти населенным пунктам [ Редактировать ]
31 августа и утром 1 сентября на Донбассе боевики открыли прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ у десяти населенных пунктов.
В утренней сводке пресс-службы Операции Объединенных сил 1 сентября сообщается, что под удары попали позиции в районе:
- Крымского,
- Южного,
- Марьинки,
- Старогнатовки,
- Павлополя,
- Гнутово,
- Лебединского,
- Водяного,
- Троицкого,
- Широкино.
Потерь среди военнослужащих ВСУ нет. В штабе напомнили, что Объединенные силы придерживаются условий "школьного" перемирия.
Кроме того, боевики проводят ротацию на Донбассе.
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