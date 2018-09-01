В Германии в ночь 1 сентября после взрыва вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в баварском Фобург-на-Дунае.

В местной полиции сначала заявили о взрыве на НПЗ, затем пожар охватил хранилища сжиженного газа и бензина, сообщает Deutsche Welle.

На месте происшествия работают около 300 пожарных. По предварительным данным, пострадали 8 человек. Трое из них с ожогами различной тяжести попали в больницу.

Также 3-4 тысячи человек срочно эвакуированы из-за сильного задымления. Жителям окрестных населенных пунктов приказано не открывать окна в домах.

Экологические службы предупреждают об опасности распространения дыма от пожара в радиусе 20 километров от нефтеперерабатывающего завода. Полиция оцепила территорию предприятия.

Nach der Explosion in #Irsching bei #Ingolstadt stehen Teile des Gaskraftwerks noch in Brand. Die Polizei hat das Gelände weiträumig abgesperrt - auch um Schaulustige fernzuhalten. pic.twitter.com/wOUSMzlJLP — BR24 (@BR24) 1 сентября 2018 г.

Днем ранее в России прогремел взрыв на авиационном заводе, есть погибшие.