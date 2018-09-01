В Германии взорвался нефтезавод, из пожара спасают людей (видео) [ Редактировать ]
В Германии в ночь 1 сентября после взрыва вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в баварском Фобург-на-Дунае.
В местной полиции сначала заявили о взрыве на НПЗ, затем пожар охватил хранилища сжиженного газа и бензина, сообщает Deutsche Welle.
На месте происшествия работают около 300 пожарных. По предварительным данным, пострадали 8 человек. Трое из них с ожогами различной тяжести попали в больницу.
Также 3-4 тысячи человек срочно эвакуированы из-за сильного задымления. Жителям окрестных населенных пунктов приказано не открывать окна в домах.
Экологические службы предупреждают об опасности распространения дыма от пожара в радиусе 20 километров от нефтеперерабатывающего завода. Полиция оцепила территорию предприятия.
Nach der Explosion in #Irsching bei #Ingolstadt stehen Teile des Gaskraftwerks noch in Brand. Die Polizei hat das Gelände weiträumig abgesperrt - auch um Schaulustige fernzuhalten. pic.twitter.com/wOUSMzlJLP— BR24 (@BR24) 1 сентября 2018 г.
Днем ранее в России прогремел взрыв на авиационном заводе, есть погибшие.
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