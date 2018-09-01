Дорофеева сделала интимные тату (фото, видео) [ Редактировать ]
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева сделала тату в зоне бикини и поделилась видео процедуры с поклонниками.
"Всем Привет! Я Надя Дорофеева. Теперь я еще и влогер... блогер... Ну Вы поняли))) Музыка, стиль, концерты, любовь, приключения, спорт... Все, все, все тут! Самые интересные моменты моей жизни я покажу только Вам", - подписала Надя видеоролик на своем YouTube-канале.
Дорофеева также рассказала, что сделала себе три тату - две из них - слова "Good" и "Bad" - в зоне бикини.
До этого Надя Дорофеева призналась, что имеет вредную привычку.
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