На борту было 166 пассажиров. Фото: Южная транспортная прокуратура России

1 сентября в российском аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, затем произошло возгорание обоих крыльев самолета.

На борту было 166 пассажиров, пострадали 18 человек, в том числе трое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

Также СМИ сообщают, что при эвакуации пассажиров от сердечного приступа умер сотрудник аэропорта.

"Пострадавшим при инциденте в аэропорту Сочи оказывается помощь. Все 166 пассажиров были оперативно эвакуированы. Медиками обследовано 19 человек, один из них госпитализирован в ближайшую больницу Сочи", - прокомментировал губернатор Кубани.

Прокуратура начала проверку после инцидента, возбуждено уголовное дело.

Допис, поширений SRS 93🔥☝ (@srs93sochi) 31 Сер 2018 р. о 5:34 PDT

Двумя днями ранее в Тюменской области России также потерпел крушение самолет.