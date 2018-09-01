Авиакатастрофа в Сочи: в горящем "Боинге" были дети (видео) [ Редактировать ]
1 сентября в российском аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, затем произошло возгорание обоих крыльев самолета.
На борту было 166 пассажиров, пострадали 18 человек, в том числе трое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.
Также СМИ сообщают, что при эвакуации пассажиров от сердечного приступа умер сотрудник аэропорта.
"Пострадавшим при инциденте в аэропорту Сочи оказывается помощь. Все 166 пассажиров были оперативно эвакуированы. Медиками обследовано 19 человек, один из них госпитализирован в ближайшую больницу Сочи", - прокомментировал губернатор Кубани.
Прокуратура начала проверку после инцидента, возбуждено уголовное дело.
Двумя днями ранее в Тюменской области России также потерпел крушение самолет.
по теме
В России разбился самолет-амфибия
В Нижнетавдинском районе Тюменской области России потерпел крушение самолет
Под Днепром водитель убил ребенка на переходе и сбежал (фото)
Под Днепром водитель ВАЗ на полном ходу насмерть сбили девочку, пересекавшую пешеходный переход
В Кривом Роге водитель убил 5-летнюю девочку и сбежал
В Кривом Роге автомобиль ВАЗ-21099 сбил ребенка и скрылся. Правоохранители объявили план перехват
Британия перехватила российский самолет над Черным морем
Воздушный конфликт. Москва винит Лондон в перехвате российского самолета над Черным морем. Чем отвечает Великобритания?
Авто упало в реку с моста: ребенок выжил в страшном ДТП
В субботу, 25 августа, около 15:15 в Старосамборском районе Львовской области, на трассе Львов - Ужгород, произошло ДТП