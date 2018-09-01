После смерти Захарченко боевикам дали нового главаря (фото) [ Редактировать ]
После убийства главаря боевиков оккупированной части Донецкой области Александра Захарченко террористам назначили нового и.о. руководителя - Дмитрия Трапезникова.
Местные СМИ сообщают, что Трапезников родился в Краснодаре в 1981 году и уже в следующем году его семья переехала в Донецк, передает aif.ru.
С 2001 по 2005 год Трапезников работал в футбольном клубе "Шахтер", а с 2010 года работал заместителем председателя районного совета Петровского района Донецка, на этой должности пробыл два года и "ушел в бизнес".
С 2014 он находился на различных административных должностях в группировке местных боевиков.
Трапезникова выбрали новым главарем. Фото: "РИА Новости"/Игорь Маслов
Напомним, Захарченко погиб в результате взрыва автомобиля в центре Донецка 31 августа. В СБУ сделали заявление по этому поводу. Позже появилось видео с места взрыва.
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