После убийства главаря боевиков оккупированной части Донецкой области Александра Захарченко террористам назначили нового и.о. руководителя - Дмитрия Трапезникова.

Местные СМИ сообщают, что Трапезников родился в Краснодаре в 1981 году и уже в следующем году его семья переехала в Донецк, передает aif.ru.

С 2001 по 2005 год Трапезников работал в футбольном клубе "Шахтер", а с 2010 года работал заместителем председателя районного совета Петровского района Донецка, на этой должности пробыл два года и "ушел в бизнес".

С 2014 он находился на различных административных должностях в группировке местных боевиков.

Трапезникова выбрали новым главарем. Фото: "РИА Новости"/Игорь Маслов

Напомним, Захарченко погиб в результате взрыва автомобиля в центре Донецка 31 августа. В СБУ сделали заявление по этому поводу. Позже появилось видео с места взрыва.