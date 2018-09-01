Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик посетил шахту "1/3 Новогродовская" на Донетчине, чтобы проинспектировать подготовку к работе незаконно захваченных угольных пластов, но ему пришлось бежать от разгневанных шахтеров.

Лава на частных угольных пластах, принадлежащих фирмам сына Януковича Александра, оборудуется за счет госинвестиций, при этом там используется оборудование, принадлежащее государственной шахте, сообщил ИА "Вчасно" глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передают "Українські новини".

"Туда идут огромные госинвестиции, устанавливается дорогое высококачественное оборудование, все это будет работать на частной лаве, - утверждает профсоюзный лидер. - При этом рядом располагается государственная лава, которая не оснащена и на которой уже несколько лет не ведутся работы. Но министра беспокоит только добыча угля с незаконно захваченных пластов, которые будут приносить прибыль частным структурам. Из этого можно сделать только один вывод - министр не только имеет свои интересы в этой преступной схеме, но и не скрывает их".

Игорь Насалик осмотрел угледобывающую технику, которая будет работать на частных пластах, и даже планировал спуститься под землю, чтобы лично увидеть подготовку к запуску, однако возмущенные шахтеры помешали этому и полиция провела главу отрасли внутрь здания "Селидовуголь".

При этом стражи порядка запретили горнякам вести видеосъемку.

Михаил Волынец сообщил, что вскоре после этого несколько шахтеров все-таки прорвались в зал, где министр Насалик встречался с руководством шахты.

Горняки потребовали от министра ответить на вопрос - когда будет выплачена зарплата шахтерам, а также почему глава ведомства не выполнил свое обещание погасить долги к профессиональному празднику.

Отвечать на эти вопросы Игорь Насалик не стал и вскоре спешно покинул "Селидовуголь".

"Он заявил, что ему нужно посетить шахту "Кураховская" и бежал с "Селидовугля" через технический двор, чтобы не столкнуться с шахтерами и их семьями, - рассказал Михаил Волынец. - Горняки специально для этой встречи запаслись мукой и яйцами, но министр сбежал. При этом на шахте "Кураховская", где его также ждали горняки, чтобы задать вопросы о зарплате, он так и не появился, а сразу выехал в Днепр".

Профсоюзный лидер сообщил, что Игорь Насалик, кроме визита на "1/3 Новогродовская", планировал посещение шахт "Кураховская", им. Котляревского и "Украина". На всех этих шахтах располагаются перспективные угольные пласты, которые еще во времена правления президента Януковича, были захвачены частными структурами. Горняки уже несколько лет добиваются возвращения государственных угольных пластов госпредприятиям. Однако вместо этого под контролем министра в разработку частных пластов вкладываются государственные инвестиции.