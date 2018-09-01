У Вознесенську сталася пожежа на нафтобазі

У Вознесенську на Миколаївщині сталася пожежа на нафтобазі. Спершу зайнялася суха трава та чагарник поблизу залізниці, далі вогонь перекинувся на сховище палива, розташоване поруч. Полум'я охопило майже третину території бази - це понад півтори тисячі квадратних метрів