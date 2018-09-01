В Николаеве загорелась трансформаторная станция, жители без света (видео) [ Редактировать ]
1 сентября в Николаеве на улице Лазурной загорелась трансформаторная подстанция.
Об этом в Facebook в группе Contact Center при Николаевском городском совете сообщила жительница Николаева Наталия Скублова.
В комментарии к записи люди указывают, что в районе нет электричества и обвиняют в случившемся работников "Водоканала", которые якобы повредили силовой кабель при проведении работ.
На место ЧП вызваны спасатели.
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