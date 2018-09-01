Ножом в сердце: в Киеве в переходе убили прохожего (видео) [ Редактировать ]
В ночь на 1 сентября в подземном переходе в Голосеевском районе Киева обнаружили окровавленный труп.
К месту происшествия срочно прибыли патрульные и врачи "скорой помощи". По предварительным данным, неизвестный был убит: его ударили ножом в сердце, сообщает Нацполиция Киева.
Личность мужчины пока не установлена: при нем не было документов. На вид это мужчина 25-30 лет, в момент смерти он был одет в темные джинсы и синюю спортивную кофту с серым верхом.
Правоохранители опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В ходе оперативных действий были задержаны несколько человек, которых полицейские подозревают в причастности к преступлению.
До этого в Одессе мужчина убил соседа из-за замечания о парковке автомобиля.
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