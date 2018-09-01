В ночь на 1 сентября в подземном переходе в Голосеевском районе Киева обнаружили окровавленный труп.

К месту происшествия срочно прибыли патрульные и врачи "скорой помощи". По предварительным данным, неизвестный был убит: его ударили ножом в сердце, сообщает Нацполиция Киева.

Личность мужчины пока не установлена: при нем не было документов. На вид это мужчина 25-30 лет, в момент смерти он был одет в темные джинсы и синюю спортивную кофту с серым верхом.

Правоохранители опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В ходе оперативных действий были задержаны несколько человек, которых полицейские подозревают в причастности к преступлению.

До этого в Одессе мужчина убил соседа из-за замечания о парковке автомобиля.