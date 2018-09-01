США готовы расширить поставки вооружений Украине, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы.

"Им необходимо воссоздать флот, а также у них очень ограничены воздушные военные силы. Думаю, нам стоит заняться вопросом воздушной защиты", - объяснил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью The Guardian.

Волкер отметил, что Украина в нынешней ситуации нуждается в помощи других стран. По его словам, в Вашингтоне готовы поставлять Украине летальное оружие.

"И, конечно же, им нужна поддержка в виде смертоносного оружия", - добавил Волкер.

До этого стало известно, что Украина и США готовят соглашение по прямым поставкам вооружения.