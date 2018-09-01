США готовы расширить поставки летального оружия Украине [ Редактировать ]
США готовы расширить поставки вооружений Украине, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы.
"Им необходимо воссоздать флот, а также у них очень ограничены воздушные военные силы. Думаю, нам стоит заняться вопросом воздушной защиты", - объяснил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью The Guardian.
Волкер отметил, что Украина в нынешней ситуации нуждается в помощи других стран. По его словам, в Вашингтоне готовы поставлять Украине летальное оружие.
"И, конечно же, им нужна поддержка в виде смертоносного оружия", - добавил Волкер.
До этого стало известно, что Украина и США готовят соглашение по прямым поставкам вооружения.
по теме
США передали Украине военную технику (видео)
США передали Украине радары для автоматического определения местоположения позиций вражеской артиллерии, ракетных установок и минометов
В посольстве США почтили память погибших под Иловайском
Соединенные Штаты осуждают акт военной агрессии России против Украины - ведь после договоренности прекратить огонь, российские вооруженные силы незаконно напали на украинских военных
Война на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала перевозку боеприпасов из России
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе перевозки боеприпасов для тяжелого оружия со стороны России
Украина разыскивает сотни пропавших на Донбассе
Украина разыскивает 294 человека пропавших без вести на Донбассе. Еще более тысячи тел погибших до сих пор не идентифицированы
Какое военное оборудование Украина купит у США
Украина подала запрос властям Соединенных Штатов Америки о покупке систем противовоздушной обороны стоимостью 750 млн долларов за единицу