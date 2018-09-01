Морковную диету считают одним из самых эффективных и оптимальных способов похудеть на сезонных овощах.

Существует несколько видов этой осенней диеты, но самые быстрые результаты касательно похудения показывает диета "5 дней", сообщает портал Sunny7.

Кроме того, морковная диета - эффективна не только как метод похудения, но и замечательный вариант для очистки организма.

морковь содержит в себе довольно много витаминов - А, В3, С и Е. А также ряд полезных минералов и микроэлементов, таких как: каротин, кальций, фосфор, калий, натрий и фолиева кислота. Последняя очень ценна для женского организма, особенно в период беременности.

Более того, морковь ценна еще тем, что помогает работе пищеварительного тракта, улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Морковная диета считается довольно жесткой из-за ограничения в рационе – практически, кроме моркови ничего есть больше нельзя. Поэтому, перед тем как протестировать диету на себе, обязательно посоветуйтесь или с диетологом, или с врачом.

Лучше всего в период диеты использовать красные сорта моркови, так как они содержат больше каротина, который полезен для нашего организма.

Морковная диета: примерное меню на 5 дней

Завтрак: салат из тертой моркови, и один фрукт по выбору /киви, яблоко, груша, апельсин, грейпфрут, гранат.

Обед: салат из тертой моркови и один фрукт на выбор.

Полдник: стакан несладкого чая или чашечка черного кофе (можете положить немного сахара).

Ужин: салат из тертой моркови или один грейпфрут /можно заменить на свежевыжатый морковный или морковно-фруктовый сок.

На четвертый день добавьте к этому же рациону 1-2 вареных или запеченных картофелины.

На пятый день разрешается добавить ломтик цельнозернового хлеба, белок растительного (бобы, сою) или животного происхождения (нежирное вареное мясо). При этом нужно ограничить потребление жиров и сладостей.

Следует много пить жидкости, особенно воды или зеленого чая без сахара. В общем, питьевой режим строго не ограничивается. Не рекомендуется пить магазинные соки, газированную воду.

Также морковную диету можно использовать как разгрузочные дни.

Следует помнить, что многие на пути к идеальной фигуре сталкиваются с проблемой так называемого плато - когда вес стоит на месте, поэтому худеющим надо знать, как преодолеть плато на диете.