Самая эффективная диета на осень [ Редактировать ]
Морковную диету считают одним из самых эффективных и оптимальных способов похудеть на сезонных овощах.
Существует несколько видов этой осенней диеты, но самые быстрые результаты касательно похудения показывает диета "5 дней", сообщает портал Sunny7.
Кроме того, морковная диета - эффективна не только как метод похудения, но и замечательный вариант для очистки организма.
морковь содержит в себе довольно много витаминов - А, В3, С и Е. А также ряд полезных минералов и микроэлементов, таких как: каротин, кальций, фосфор, калий, натрий и фолиева кислота. Последняя очень ценна для женского организма, особенно в период беременности.
Более того, морковь ценна еще тем, что помогает работе пищеварительного тракта, улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет.
Морковная диета считается довольно жесткой из-за ограничения в рационе – практически, кроме моркови ничего есть больше нельзя. Поэтому, перед тем как протестировать диету на себе, обязательно посоветуйтесь или с диетологом, или с врачом.
Лучше всего в период диеты использовать красные сорта моркови, так как они содержат больше каротина, который полезен для нашего организма.
Морковная диета: примерное меню на 5 дней
Завтрак: салат из тертой моркови, и один фрукт по выбору /киви, яблоко, груша, апельсин, грейпфрут, гранат.
Обед: салат из тертой моркови и один фрукт на выбор.
Полдник: стакан несладкого чая или чашечка черного кофе (можете положить немного сахара).
Ужин: салат из тертой моркови или один грейпфрут /можно заменить на свежевыжатый морковный или морковно-фруктовый сок.
На четвертый день добавьте к этому же рациону 1-2 вареных или запеченных картофелины.
На пятый день разрешается добавить ломтик цельнозернового хлеба, белок растительного (бобы, сою) или животного происхождения (нежирное вареное мясо). При этом нужно ограничить потребление жиров и сладостей.
Следует много пить жидкости, особенно воды или зеленого чая без сахара. В общем, питьевой режим строго не ограничивается. Не рекомендуется пить магазинные соки, газированную воду.
Также морковную диету можно использовать как разгрузочные дни.
Следует помнить, что многие на пути к идеальной фигуре сталкиваются с проблемой так называемого плато - когда вес стоит на месте, поэтому худеющим надо знать, как преодолеть плато на диете.
по теме
Сколько можно есть сахара в день
К ароматному кофе или травяному чаю хочется чего-то сладкого. Однако не стоит увлекаться потреблением этого продукта
Диета для знака зодиака: какие продукты вам подходят
Астрологи утверждают, что, употребляя в пищу продукты, которые идеально подходят вашему знаку зодиака, вы без труда укрепите здоровье, а ваша фигура станет идеальной
Что нужно есть в конце лета
Начало сентября - один из самых стрессовых периодов для нашего организма
Как похудеть: 10 мифов, мешающих сбросить вес
Люди часто истязают себя диетами и следуют мифам о правильном питании
Убивает красоту и молодость: от какого напитка лучше отказаться
Большинство известных и состоятельных людей навсегда отказались от напитка, который, по их мнению, пагубно влияет на внешность и организм