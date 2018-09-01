На Донбассе заблокировали все пункты пропуска [ Редактировать ]
На Донбассе боевики перестали пропускать граждан через линию разграничения ни в одну из сторон. Жители сообщили о большом количестве техники и проверок.
"Мы готовы осуществлять пропуск, но та сторона не осуществляет пропуск ни в одну, ни в другую сторону. От людей мы получаем информацию о большом количестве техники в Донецкой области и о большом количестве проверок. Однако вы знаете, что никаких контактов с оккупантами мы не поддерживаем, поэтому подтвердить эту информацию на официальном уровне не представляется возможным", - прокомментировал помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, 112.ua.
По его словам, жители предполагают, что такая ситуация будет сохраняться до момента похорон убитого главаря боевиков Александра Захарченко, которые назначены на 2 сентября.
Несколько позже пресс-центр Госпогранслужбы сообщил, что боевики начали пропускать отдельных граждан и автомобили через линию разграничения.
"В настоящее время известно, что оккупанты проводят тотальный контроль всех лиц и транспорта, которые пытаются выехать из оккупированной территории, однако начали единичный пропуск граждан и автомобилей", - сообщает ведомство.
Однако отмечаются множественные факты отказа в пересечении линии разграничения со стороны боевиков.
Оформление лиц и автомобилей, направляющихся на оккупированные территории, проводится украинскими пограничниками в штатном порядке.
В этот же период времени боевики на Донбассе ударили по десяти населенным пунктам.
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