На Донбассе боевики перестали пропускать граждан через линию разграничения ни в одну из сторон. Жители сообщили о большом количестве техники и проверок.

"Мы готовы осуществлять пропуск, но та сторона не осуществляет пропуск ни в одну, ни в другую сторону. От людей мы получаем информацию о большом количестве техники в Донецкой области и о большом количестве проверок. Однако вы знаете, что никаких контактов с оккупантами мы не поддерживаем, поэтому подтвердить эту информацию на официальном уровне не представляется возможным", - прокомментировал помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, 112.ua.

По его словам, жители предполагают, что такая ситуация будет сохраняться до момента похорон убитого главаря боевиков Александра Захарченко, которые назначены на 2 сентября.

Несколько позже пресс-центр Госпогранслужбы сообщил, что боевики начали пропускать отдельных граждан и автомобили через линию разграничения.

"В настоящее время известно, что оккупанты проводят тотальный контроль всех лиц и транспорта, которые пытаются выехать из оккупированной территории, однако начали единичный пропуск граждан и автомобилей", - сообщает ведомство.

Однако отмечаются множественные факты отказа в пересечении линии разграничения со стороны боевиков.

Оформление лиц и автомобилей, направляющихся на оккупированные территории, проводится украинскими пограничниками в штатном порядке.

В этот же период времени боевики на Донбассе ударили по десяти населенным пунктам.