Покушение на Бабченко: суд приговорил организатора [ Редактировать ]
Голосеевский райсуд Киева приговорил Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 годам лишения свободы.
30 августа Голосеевский районный суд "признал Германа виновным в том, в чем его обвиняли", - сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ему назначен реальный срок наказания - 4 года и 6 месяцев лишения свободы", - добавил Грицак.
Приговор вступит в силу через месяц.
Глава СБУ подтвердил, что Герман пошел на сделку со следствием, полностью признав свою вину.
"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые мы в дальнейшем будем проверять и документировать", - отметил Василий Грицак.
Как сообщалось 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.
30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.
В этот же день СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.
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