"Динамо Киев" купил полузащитника датского "Мидтьюлланда" (видео) [ Редактировать ]
Игрок "Мидтьюлланда" Миккель Дуэлунд продолжит карьеру в киевском "Динамо".
Датчанин будет играть под 99-м номером, сообщил киевский клуб на своем YouTube канале.
Детали контракта не сообщаются, но ранее сообщалось, что "Динамо" заплатит за Дуэлунда около 3,3-4 миллиона евро.
21-летний Миккель Дуэлунд сыграл 14 матчей за сборную Дании U-21, в которых забил три гола и отдал пять голевых пасов.
Дуэлунд - воспитанник "Мидтьюлланда". Этот сезон для него был пятым в основной команде. За это время он провел 109 матчей и забил 22 гола и сделал 15 ассистов.
Также Дуэлунд сыграл 14 матчей за сборную Дании U-21, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.
21-летний футболист может сыграть вингером на обоих флангах, также может расположиться на позиции нападающего.
Ранее сообщалось, что "Динамо" покупает бразильского защитника Сидклея за 5 миллионов евро.
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