Дуэлунд будет играть под 99-м номером. Илл.: fcdynamo.kiev.ua

Игрок "Мидтьюлланда" Миккель Дуэлунд продолжит карьеру в киевском "Динамо".

Датчанин будет играть под 99-м номером, сообщил киевский клуб на своем YouTube канале.

Детали контракта не сообщаются, но ранее сообщалось, что "Динамо" заплатит за Дуэлунда около 3,3-4 миллиона евро.

21-летний Миккель Дуэлунд сыграл 14 матчей за сборную Дании U-21, в которых забил три гола и отдал пять голевых пасов.

Дуэлунд - воспитанник "Мидтьюлланда". Этот сезон для него был пятым в основной команде. За это время он провел 109 матчей и забил 22 гола и сделал 15 ассистов.

Также Дуэлунд сыграл 14 матчей за сборную Дании U-21, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.

21-летний футболист может сыграть вингером на обоих флангах, также может расположиться на позиции нападающего.

Ранее сообщалось, что "Динамо" покупает бразильского защитника Сидклея за 5 миллионов евро.