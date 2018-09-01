Настя Каменских опозорилась "колхозным" нарядом (фото) [ Редактировать ]
Украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали в сети за якобы вульгарный вкус.
Певица поддалась критике после того, как опубликовала в Instagram фото в обтягивающем черном платье, перевязанном на поясе белой кофтой. При этом певица дополнила образ кислотно-салатовыми носками, заправленными в оранжевые тапочки.
Экстравагантный образ назвали нелепым и безвкусным, напомнив что в быту сандалии и тапочки в носках высмеивают, называя "колхозной" модой.
"Кто тот безмозглый который диктует такую моду на "носки с тапками"?", "Бред - ну что за мода такая? Носки с резиновыми шлепками?", "Я в селе так хожу - в носках и шлепках", - прокомментировали пользователи.
Стоит отметить, что пока одна часть фанатов удивлялась, как Настя вообще могла на себя такое надеть, вторая - восхищалась Настей и сравнивала ее стили со стилем Канье Уэста, который в последнее время часто носит шлепанцы с носками под брючный костюм.
Как сообщалось, муж Ким Кардашьян Канье Уэст продвигает новый тренд - носки в сандалиях.
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