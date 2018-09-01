Украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали в сети за якобы вульгарный вкус.

Певица поддалась критике после того, как опубликовала в Instagram фото в обтягивающем черном платье, перевязанном на поясе белой кофтой. При этом певица дополнила образ кислотно-салатовыми носками, заправленными в оранжевые тапочки.

Экстравагантный образ назвали нелепым и безвкусным, напомнив что в быту сандалии и тапочки в носках высмеивают, называя "колхозной" модой.

"Кто тот безмозглый который диктует такую моду на "носки с тапками"?", "Бред - ну что за мода такая? Носки с резиновыми шлепками?", "Я в селе так хожу - в носках и шлепках", - прокомментировали пользователи.

Стоит отметить, что пока одна часть фанатов удивлялась, как Настя вообще могла на себя такое надеть, вторая - восхищалась Настей и сравнивала ее стили со стилем Канье Уэста, который в последнее время часто носит шлепанцы с носками под брючный костюм.

Как сообщалось, муж Ким Кардашьян Канье Уэст продвигает новый тренд - носки в сандалиях.