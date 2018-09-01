1 сентября у берегов Бердянска береговая охрана Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала украинское судно Amadore и обыскивает его уже более 10-ти часов.

"Ночью с 31.08 на 01.09.2018 около 00:00 местное время, береговая охрана ФСБ России задержала на пути из Мариуполя вблизи Бердянска украинский балкер Amadore, на 10:00 мв судно еще продолжает стоять. Заметим, что обычно такие задержания продолжаются около 3-х часов", - сообщил председатель наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в Facebook.

Сообщается, что судно ходит под флагом Мальты, но владельцем является компания из Одессы.

По словам Клименко, это уже 99-е задержания непосредственно в Азовском море с 17 мая 2018 года.

"На пути к Азовскому морю это судно ожидало разрешения в Керченском проливе в течение 119 часов", - добавил он.

Как известно, Россия проверяет следующие в Украину корабли.