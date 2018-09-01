В Бережанах Тернопольской области одному из сотрудников предприятия, занимающегося изготовлением картонной упаковки, при работе на станке, оторвало руку.

Предварительная причина несчастья - рукав рубашки потерпевшего попал в механизм, - сообщает местное издание "Газета Місто".

На место происшествия немедленно вызвали медиков, которые транспортировали пострадавшего в областной медицинское учреждение. В настоящее время угрозы его жизни нет.

Сообщается, что мужчина работал на данном производстве официально и достаточно длительное время, поэтому правилам безопасности был хорошо знаком.

Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

До этого в Мариуполе на крупнейшем заводе погиб рабочий.