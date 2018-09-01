Под Тернополем рабочему оторвало руку [ Редактировать ]
В Бережанах Тернопольской области одному из сотрудников предприятия, занимающегося изготовлением картонной упаковки, при работе на станке, оторвало руку.
Предварительная причина несчастья - рукав рубашки потерпевшего попал в механизм, - сообщает местное издание "Газета Місто".
На место происшествия немедленно вызвали медиков, которые транспортировали пострадавшего в областной медицинское учреждение. В настоящее время угрозы его жизни нет.
Сообщается, что мужчина работал на данном производстве официально и достаточно длительное время, поэтому правилам безопасности был хорошо знаком.
Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".
До этого в Мариуполе на крупнейшем заводе погиб рабочий.
по теме
Хотел испугать: в Тернополе открыли огонь по женщине-полицейскому
Палили и в Тернополе. Средь бела дня неизвестный выстрелил в женщину-полицейского. Она ранена в плечо и сейчас находится в больнице. Подозреваемого задержали. Кто он? И зачем открыл огонь?
Мешканець Тернополя вийшов на балкон і підстрелив поліцейську
У Тернополі поранили жінку-копа. Чоловік відкрив вогонь із балкона свої квартири. Каже, хотів просто налякати дівчину. Натомість поцілив у плече. Зараз постраждала в лікарні, оговтується після операції
Под Тернополем поезд снес пенсионерку
Женщина, которая переходила пути в неположенном месте, была насмерть сбита поездом
На Тернопільщині впав дельтаплан, пілот загинув
На Тернопільщині впав дельтаплан. Пілот загинув. Cталося це біля селища Панівці Борщівського району. Літальний апарат "Аерос-2" помітили місцеві жителі, коли той загорівся після падіння
Студент разбился насмерть, выпав из общежития КПИ (видео)
В Киеве в студенческом городке КПИ обнаружили труп студента, выпавшего с 11 этажа