1 сентября в киевском торговом центре двое охранников по неизвестным причинам напали на покупателя.

"Охранники нокаутировали покупателя в киевском ТЦ. Так называемые "секьюрити" отправили мужчину средних лет в нокаут, без объяснения причин. В этот момент потерпевший пытается вызвать полицию", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, предоставив при этом видео происшествия.

На видео видно человека, которые полусидит на полу перед двумя охранниками.

"Охрана просто бросила мужчину на пол, когда тот пытался узнать за что его задержали", - пишут в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел в торговом центре "Квадрат", который расположен на Лукьяновке.

Двумя днями ранее киевлянин избил жену и взял в заложники собственных детей.