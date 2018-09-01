Охранники жестоко избили покупателя в торговом центре Киева (видео) [ Редактировать ]
1 сентября в киевском торговом центре двое охранников по неизвестным причинам напали на покупателя.
"Охранники нокаутировали покупателя в киевском ТЦ. Так называемые "секьюрити" отправили мужчину средних лет в нокаут, без объяснения причин. В этот момент потерпевший пытается вызвать полицию", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, предоставив при этом видео происшествия.
На видео видно человека, которые полусидит на полу перед двумя охранниками.
"Охрана просто бросила мужчину на пол, когда тот пытался узнать за что его задержали", - пишут в соцсетях.
Отмечается, что инцидент произошел в торговом центре "Квадрат", который расположен на Лукьяновке.
Двумя днями ранее киевлянин избил жену и взял в заложники собственных детей.
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