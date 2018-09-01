В ночь на 1 сентября в пригороде Николаева на полевой дороге обнаружили тело жестоко убитой 32-летней местной жительницы.

Полицейские установили и задержали 29-летнего злоумышленника, который всего две недели назад освободился из мест лишения свободы за совершение имущественных преступлений, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

По словам задержанного, с потерпевшей он познакомился в областном центре и пригласил к себе в гости. Прибыв в район молодые люди употребляли спиртные напитки, а затем отправились к дому мужчины.

Чтобы добраться до нужного села, нетрезвой паре необходимо было преодолеть пешком несколько километров. В какой-то момент между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, в ходе которой 29-летний злоумышленник руками и ногами избил новую знакомую.

Оставив потерпевшую просто среди сельской дороги, мужчина пошел домой, где сжег окровавленные вещи и лег отдыхать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

До этого под Николаевом девушку зарезали в День рождения.