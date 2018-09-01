Под Николаевом уголовник забил до смерти девушку на первом свидании [ Редактировать ]
В ночь на 1 сентября в пригороде Николаева на полевой дороге обнаружили тело жестоко убитой 32-летней местной жительницы.
Полицейские установили и задержали 29-летнего злоумышленника, который всего две недели назад освободился из мест лишения свободы за совершение имущественных преступлений, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
По словам задержанного, с потерпевшей он познакомился в областном центре и пригласил к себе в гости. Прибыв в район молодые люди употребляли спиртные напитки, а затем отправились к дому мужчины.
Чтобы добраться до нужного села, нетрезвой паре необходимо было преодолеть пешком несколько километров. В какой-то момент между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, в ходе которой 29-летний злоумышленник руками и ногами избил новую знакомую.
Оставив потерпевшую просто среди сельской дороги, мужчина пошел домой, где сжег окровавленные вещи и лег отдыхать.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
До этого под Николаевом девушку зарезали в День рождения.
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