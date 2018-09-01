В Ривненской области лесовоз вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель грузовика погиб. Когда экстренные службы прибыли на место ДТП, потерпевший был еще жив, но без сознания.

Из покореженного салона спасателям пришлось извлекать его с помощью специнструмента. Но спасти мужчину не удалось.

"Під час руху в автомобіля пошкодилося колесо. Водій втратив керування над транспортним засобом, з'їхав на придорожню частину та врізався у дерева. У результаті проведення реанімаційних заходів життя мешканцю міста Костопіль врятувати не вдалося", - говорит Ольга Олейник, пресс-секретарь ГУ НП в Ривненской области.