В Ривненской области лесовоз протаранил дерево: водитель погиб [ Редактировать ]
В Ривненской области лесовоз вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель грузовика погиб. Когда экстренные службы прибыли на место ДТП, потерпевший был еще жив, но без сознания.
Из покореженного салона спасателям пришлось извлекать его с помощью специнструмента. Но спасти мужчину не удалось.
"Під час руху в автомобіля пошкодилося колесо. Водій втратив керування над транспортним засобом, з'їхав на придорожню частину та врізався у дерева. У результаті проведення реанімаційних заходів життя мешканцю міста Костопіль врятувати не вдалося", - говорит Ольга Олейник, пресс-секретарь ГУ НП в Ривненской области.
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