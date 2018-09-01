В подземном переходе Киева зарезали мужчину [ Редактировать ]
Убийство в столице. Ночью в Киеве зарезали 30-летнего мужчину. Об этом сообщили в Нацполиции. Около четырех утра правоохранители получили сообщение о том, что в Голосеевском районе в подземном переходе на проспекте Лобановского находится мужчина с ножевым ранением.
Личность убитого не установлена, при нем не было документов. Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". За совершение такого преступления закон предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"У результаті при відпрацюванні цього правопорушення до управління поліції доставили декількох осіб для проведення слідчих дій та встановлення їх можливої причетності до смертельного поранення чоловіка. Чоловіка не встановили, на вигляд йому 25-30 років, тож ми просимо усіх громадян, у кого зникли родичі одразу надати нам цю інформацію", - говорит Оксана Блищик, пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Киева.
по теме
Покушение на Бабченко: суд приговорил организатора
Голосеевский райсуд Киева вынес приговор Борису Герману, обвиняемому в организации попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко
Ножом в сердце: в Киеве в переходе убили прохожего (видео)
В подземном переходе в Голосеевском районе Киева мужчину ударили ножом в сердце
Киевлянин избил жену и взял в заложники собственных детей
Мужчина закрылся в квартире с четырьмя детьми и угрожал оружием
Киянин побив жінку та взяв у заручники власних дітей
Столична поліція затримала киянина, який взяв у заручники чотирьох власних дітей Подружжя вночі посварилося й чоловік побив дружину. Рятуючись, жінка втекла з дому
В Киеве взяли в заложники детей
В Киеве мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми и угрожал применить оружие. Спецназ пошел на штурм