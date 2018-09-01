Убийство в столице. Ночью в Киеве зарезали 30-летнего мужчину. Об этом сообщили в Нацполиции. Около четырех утра правоохранители получили сообщение о том, что в Голосеевском районе в подземном переходе на проспекте Лобановского находится мужчина с ножевым ранением.

Личность убитого не установлена, при нем не было документов. Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". За совершение такого преступления закон предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"У результаті при відпрацюванні цього правопорушення до управління поліції доставили декількох осіб для проведення слідчих дій та встановлення їх можливої причетності до смертельного поранення чоловіка. Чоловіка не встановили, на вигляд йому 25-30 років, тож ми просимо усіх громадян, у кого зникли родичі одразу надати нам цю інформацію", - говорит Оксана Блищик, пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Киева.