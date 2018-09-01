После убийства главаря так называемой ДНР Александра Захарченко, боевики на Донбассе заблокировали линию разграничения и не пропускали людей. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к координаторам ОБСЕ с просьбой разблокировать работу пропускных пунктов.

После обеда боевики таки начали пропускать местных жителей с оккупированной территории. Но лишь незначительное количество автомобилей. Что же касается дела, возбужденного Генпрокуратурой против Захарченко, то теперь его закроют. Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко.

"Усі хто підняв руку на свою державу закінчують одинаково. Собаці - собача смерть, нічого іншого не можу сказати. Як би там не було - він був ворогом держави, ворогом людей. І я особисто ніколи не забуду як він знущався із наших полонених. Як він кинув у війну тисячі і тисячі громадян", - говорит Юрий Луценко, генеральный прокурор.