Украина готова к началу учебного года - Владимир Гройсман [ Редактировать ]
Украина готова к новому учебному году - заявил премьер-министр. Владимир Гройсман отметил, что образовательная реформа - долгосрочная.
Результаты будут видны только через 12 лет. Однако процесс уже стартовал. Правительство выделило миллиард гривен на переоснащение начальной школы, около 40 тысяч учителей уже прошли переподготовку. Также в рамках реформы премьер пообещал повысить зарплаты педагогам.
"Ми сьогодні закладаємо основу нової якості освіти через 12 років. Наші урядові програми направлені на те, щоб підтримувати українську освіту, ну, і безумовно треба пам'ятати про те, що треба повертати повагу до українського вчителя, зокрема, що стосується заробітної плати. Ми вже 2,5 роки працюємо над тим, щоб піднімати рівень заробітньої плати нашим освітянам", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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