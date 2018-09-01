Столичная гимназия "А +" сегодня открыла свои двери для первоклассников. Солнечные батареи, энергосберегающие окна, футбольное поле с подогревом и эксклюзивная методика обучения. Чем еще удивляет школа будущего? - выяснила наша Лариса Зубенко.

Арина первоклассница. Говорит - гимназия, в которой будет учиться, ей нравится.

"Там мои друзья и учителька добрая".

А еще солнечные батареи, энергосберегающее оборудование и окна с терморегуляцией. Основатели гимназии "А+" уверяют - при строительстве учли все современные тенденции.

"Школа непростая, она конечно да, инновационная, здесь много использовано очень новых технологий вот это все поле закрыто тепловыми насосами. И холод, тепло, она к городу никак не привязано. К электроэнергии, она конечно, привязана еще, нет такой генерации, которая могла бы поместиться здесь и была бы возможна. Мы сделали так, чтобы затраты на эксплуатацию были минимальными", - говорит Игорь Никонов, основатель девелоперской компании KAN.

Педагоги гимназии разработали собственную методику обучения. Главное - объяснить ребенку, как ему пригодится во взрослой жизни тот или иной предмет. Педколлектив подбирали тщательно - говорят в дирекции гимназии. Преподавателей искали по всей стране, на работу принимали на конкурсной основе.

"Ми більше 20 дітей в клас не набираємо, бо вже є певні проблеми з вибудовою навчального процесу. Навіть для 20 учнів у нас працює два вчителі в класі. Викладати матеріал лінійно вже не можна, ми почали переписувати предмети, особливо предмети виробничо-наукового циклу на проектну основу. Ми поєднували їх таким чином, щоб у дітей була цілісна картина світу, щоб вони розуміли, навіщо вони це вивчають", - говорит Татьяна Курмаз, директор сети учебных заведений "А+".

Современное оборудование классов, спортивные площадки. Все это нравится не только детям, но и их родителям.

"Во второй класс она сюда пришла, потому что первый отходили и ей очень понравилось, ей нравится, и мы видим положительные тенденции в ее обучении, общении с детьми, с людьми, то есть мы даже не задумывались, куда идти нам во второй класс и надеюсь, что так же будет с 3,4 и 9", - говорит Даниил, отец ученицы гимназии "А+".

"Это очень инновационный, очень крутой проект, потому что попадаешь в стены этой гимназии. Мне самой, честно говоря, захотелось здесь учиться и быть ученицей, потому что я понимаю, что это очень круто, потому что очень крутые лаборатории, крутой класс информатики. дети действительно обеспечены всем", - говорит Людмила, мама ученика гимназии "А+".

В этом году в гимназии 5 первых классов. В дирекции утверждают - желающих было гораздо больше.

Пока в гимназии "А+" обучают с первого по восьмой класс. Создатели проекта планируют с каждым годом увеличивать количество учащихся, пока не создадут полноценное учебное заведение с 12-летней программой.