Астрономы обнаружили во Вселенной рекордно огромную черную дыру-монстра.

Наиболее удаленная от Земли сверхмассивная черная дыра находится в почти 13 миллиардах световых лет от нашей планеты, передает 7days.

Дыра, поглощающая материю, возникла 690 миллионов лет после Большого взрыва, и теперь мы видим ее именно такой, как она была тогда.

На момент наблюдения она весит приблизительно 800 миллионов масс нашего Солнца. До таких гигантских размеров она успела вырасти за очень короткое время после возникновения Вселенной.

Однако, учитывая возраст Вселенной (13,7 миллиардов лет), за 13 миллиардов лет эта черная дыра, поглощая окружающую материю могла вырасти до невообразимо гигантских размеров, просто мы еще этого не наблюдаем.

Всего месяцем ранее потерянный космический корабль NASA "ожил" и передал сенсационные фото.