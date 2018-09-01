Уже осуществлен сброс около 8 тонн воды вблизи села Гатище. Илл.: objectiv.tv

Под Харьковом горит десять гектаров леса. Для тушения пожара подключена авиация.

"1 сентября в 13:00 вблизи сел Гатище и Огурцово Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза произошло возгорание двух ячеек лесной подстилки в 8 и 22 кварталах соснового леса. Проводится опахивание очагов пожара", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Общая площадь 8 квартала (село Гатище) составляет около 90 гектаров. Общая площадь 22 квартала (село Огурцово) составляет около 49 гектаров.

Силы и средства спасателей сосредоточены для защиты населенных пунктов.

К тушению привлечены 140 человек, и более 30 единиц техники, включая пожарный поезд, вертолет Ми-8 и самолет АН-32 П. Вертолет уже осуществил сброс около 8 тонн воды вблизи села Гатище.

Двумя неделями ранее в Крыму горел природный заповедник.