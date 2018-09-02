В ночном клубе прогремела стрельба, есть жертвы [ Редактировать ]
В американском штате Огайо в результате стрельбы погиб один человек, еще семеро доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, передает Associated Press.
Отмечается, что стрельбу поздно ночью открыл неизвестный в одном из ночных клубов города Кливленд.
От полученного ранения в больнице скончалась 28-летняя женщина.
Напомним, что также в школе Сан-Франциско произошла стрельба.
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