В американском штате Огайо в результате стрельбы погиб один человек, еще семеро доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, передает Associated Press.



Отмечается, что стрельбу поздно ночью открыл неизвестный в одном из ночных клубов города Кливленд.



От полученного ранения в больнице скончалась 28-летняя женщина.

Напомним, что также в школе Сан-Франциско произошла стрельба.