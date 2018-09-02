В воскресенье, 2 сентября, во всех регионах страны сохранится сухая и солнечная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 34° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На юге страны синоптики прогнозируют теплую погоду. Воздух прогреется днем ​​до 31−34° тепла, ночью 16−19°.

В восточных областях Украины будет также жарко, без осадков. Максимальная температура воздуха днем ​​34° тепла, 15−18° ночью.

На севере ожидается теплая погода, температура воздуха будет 27−31° тепла днем, 14−16° ночью.

В центральных регионах страны днем ​​столбики термометра покажут 27−33°, ночью 14−17°.

Погода в Киеве 2 сентября будет теплой, без осадков. Температура воздуха днем ​​28−30°, ночью 15−17°.

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