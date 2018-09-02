Погода в Украине: синоптики обещают сухую и солнечную погоду [ Редактировать ]
В воскресенье, 2 сентября, во всех регионах страны сохранится сухая и солнечная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 34° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На юге страны синоптики прогнозируют теплую погоду. Воздух прогреется днем до 31−34° тепла, ночью 16−19°.
В восточных областях Украины будет также жарко, без осадков. Максимальная температура воздуха днем 34° тепла, 15−18° ночью.
На севере ожидается теплая погода, температура воздуха будет 27−31° тепла днем, 14−16° ночью.
В центральных регионах страны днем столбики термометра покажут 27−33°, ночью 14−17°.
Погода в Киеве 2 сентября будет теплой, без осадков. Температура воздуха днем 28−30°, ночью 15−17°.
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