1 сентября, в Киеве умер украинский литературовед, публицист, общественно-политический деятель, участник национально-демократического движения в Украине, бывший политзаключенный Юрий Бадзе.

Как сообщает Радио Свобода, ему было 82 года.

Юрий Бадзе является автором многочисленных публицистических статей, обращений, заявлений об украинских писателях, переводов с немецкого языка в периодических изданиях.

Он родился 25 апреля 1936 года в селе Копыновцы Мукачевского района Закарпатской области.

В 1961-1964 годах был членом Совета первого в Украине неформального объединения национально-демократического направления - Киевского клуба творческой молодежи. За участие в Шевченковских вечерах и акциях протеста против политических арестов во время премьеры фильма Сергея Параджанова Тени забытых предков в августе 1965 года Бадзе уволили с работы и исключили из КПСС.

Постепенно его лишили возможности работать не только по специальности, но и в интеллектуальной сфере вообще, административно преследовали. Последние пять лет перед арестом ученый работал грузчиком в хлебном магазине.

В 1972-1979 годах подготовил работу Право жить о колониальном положении Украины, рукопись которой (1400 страниц) была похищена из его квартиры. По обвинению в антисоветской пропаганде в 1979 году Бадзе осудили к 7 годам заключения, которое отбывал в лагере в Мордовии, и 5 лет ссылки в Республике Саха.

Находясь в заключении Бадзе держал голодовки протеста, писал заявления в высшие государственные инстанции с критикой власти. В июле 1980 году на Западе опубликовали его протест против ввода советских войск в Афганистан.

Из-за отказа писать ходатайство об освобождении вышел на свободу только 9 декабря 1988 года.

После освобождения работал заведующим отдела Общества украинского языка имени Тараса Шевченко, председателем Национального совета Демократической партии Украины, научным редактором в Институте философии НАН Украины. Был членом Союза писателей Украины с 1996 года.

Напомним, что 7 июля умер Левко Лукьяненко.