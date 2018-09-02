За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины - один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"Вооружение, запрещенное минскими договоренностям, противник при этом не применял…Противник заметно уменьшил количество обстрелов, хотя и не прекратил их на время "школьного" перемирие полностью", – говорится в сводке.

По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Южное, Павлополь, Водяное и Широкино.

"Подразделения Объединенных сил придерживаются взятых на себя обязательств по прекращению огня. При ведении боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, и еще двое получили ранения", - сказано в сообщении.

Как добавили в штабе, с начала текущих суток сепаратисты дважды обстреляли позиции украинских войск. На донецком направлении - вблизи Марьинки из стрелкового оружия, на мариупольском направлении - из стрелкового оружия и гранатометов в районе Лебединского. Потерь среди украинских защитников нет.

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