Война на Донбассе: украинские силы несут потери [ Редактировать ]
За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины - один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
"Вооружение, запрещенное минскими договоренностям, противник при этом не применял…Противник заметно уменьшил количество обстрелов, хотя и не прекратил их на время "школьного" перемирие полностью", – говорится в сводке.
По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Южное, Павлополь, Водяное и Широкино.
"Подразделения Объединенных сил придерживаются взятых на себя обязательств по прекращению огня. При ведении боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, и еще двое получили ранения", - сказано в сообщении.
Как добавили в штабе, с начала текущих суток сепаратисты дважды обстреляли позиции украинских войск. На донецком направлении - вблизи Марьинки из стрелкового оружия, на мариупольском направлении - из стрелкового оружия и гранатометов в районе Лебединского. Потерь среди украинских защитников нет.
Ранее мы писали, что боевики Донбасса блокировали линию разграничения.
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