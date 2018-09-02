В Киеве, на улице Елены Телиги, произошло ДТП: мотоцикл на большой скорости "влетел" в троллейбус. Об этом на свой странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Серьезное мото-ДТП с пострадавшими в Киеве на Е.Телиги: пилот на полном ходу врезался в троллейбус", - говорится в сообщении.

В результате столкновения серьезно пострадал пилот мотоцикла. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в 17 больницу. На месте ДТП работают правоохранители и скорая помощь.

Ранее в Киеве столкнулись троллейбус и маршрутка.