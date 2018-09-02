На территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза в Харьковской области спасатели второй день тушат масштабный лесной пожар.

Пожар локализовали в 18.00. По состоянию на 7.00 воскресенья наблюдается тление отдельных ячеек на площади около 12 га.

С огнем борются 166 человек с помощью 33 единиц специальной техники, в том числе и пожарный поезд. Авиация ГСЧС с начала работ осуществила 27 сбросов воды (72 т).

Напомним, что информация о пожаре поступила накануне, 1 сентября.