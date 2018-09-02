Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook развеяла миф о безопасной дозе алкоголя.

По ее словам, недавно один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты исследования влияния алкоголя на здоровье человека ученых международной коллаборации Global Burden of Diseases.

Она уточнила, что ученые провели масштабное исследование: проанализировали данные с 1990 до 2016 года, из 195 стран и территорий, для людей в возрасте от 15 до 95 лет. Исследование охватило 28 млн человек.

"Алкоголь - это главная причина смертности и инвалидности для людей в возрасте 15-49 лет, и седьмая причина для всех возрастных групп в мире", - сказала Супрун.

По ее словам, к основным причинам смертности, спровоцированной алкоголем, относятся: сердечно-сосудистые заболевания, различные виды рака (молочной железы, печени, кишечника), цирроз печени, инфекционные болезни, аварии, травмы.

Наибольшие значения среднего потребления алкоголя среди женщин отмечены в Украине - 4,2 дозы в день (1 доза - это 10 граммов этилового спирта), среди мужчин в Румынии - 8,2 дозы, у украинских мужчин - пятое место и 7,0 дозы в день соответственно.

"Результаты исследования противоречат многим рекомендациям относительно преимуществ для здоровья потребления алкоголя в умеренных дозах. То, что минимальное употребление алкоголя несколько снижает заболеваемость ишемической болезнью сердца, не перекрывает его вреда от других болезней в долгосрочной перспективе. То есть все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов, перекрываются его пагубными свойствами", - отметила Супрун.

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