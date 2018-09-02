Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Шприц

Вы слишком близко все принимаете к сердцу. Следует быть чуть хладнокровнее, иначе рискуете обзавестись множеством хронических заболеваний на нервной почве.

Капля крови

Вы всегда и во всем стараетесь докопаться до самой сути. Это замечательное качество. Главное не превратиться в вечно недовольного брюзгу.

Велосипед

Вы активны, позитивны и предприимчивы. У вас много друзей и знакомых, вы душа компании. Это прекрасно. Оставайтесь таким всегда.

Круг

У вас как-то все по кругу последнее время. И иногда кажется, что выхода нет. Но стоит сделать один маленький шаг за этот круг, как мир заиграет новыми красками. Не бойтесь нового и у вас все получится.

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