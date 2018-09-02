В воскресенье, 2 сентября, в Киеве перекрыли часть улиц, на которых пройдут велогонки "Киевская сотка". Об этом сообщает "24 канал".

Гонки проходят с 09.00 до 17.00. Спортсмены стартовали с Крещатика. Маршрут для 1600 участников проходит с Майдана Независимости до Выдубичей, и дальше в направлении Обухова. Финиш будет возле станции метро "Теремки".

Движение в Киеве ограничено с 09.00 до 17.00 по маршруту велогонки:

ул. Крещатик (старт) - площадь Бессарабская - ул. Бассейная - бульвар Леси Украинки (до Печерского моста) - бульвар Дружбы народов (в направлении моста Патона) - Надднепрянское шоссе - Столичное шоссе - Днепровское шоссе (трасса Н 01) - Автодорога Т 1006 - с. Подгорцы (ул. Боровкова, ул. Луговая, ул. Гагарина, ул. Васильковская) - Автодорога Т 101603 - с. Безрадичи (ул. Киевская) - с. Старые Безрадичи (ул. Киевская, ул. Первомайская) - с. Тарасовка (ул. Пушкина) - г. Обухов (ул. Каштановая, ул. Луковица, ул. Полек) - Автодорога Р 19 - с. Шевченково - с. Копателей - с. Застугна (ул. Вишневая) - с. Большая Бугаевка (ул. Шевченко) - Автодорога С 100717 - с. Рославичи (ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Кирова) - с. Круглик (ул. Круглицкая) - с. Хотив (ул. Шевченко, ул. Промышленная) - с. Вита-Почтовая (ул. Садовая) - пгт Чабаны (ул. Кирова, ул. Машиностроителей) - Автодорога Е 95 (в направлении Киева) - Киев (проспект Академика Глушкова) (от пгт Чабаны) - проспект Академика Глушкова, 13-Б ( возле станции метро "Теремки", ТРЦ "Магелан") (финиш).

Ранее мы писали о том, что резкий маневр автоледи "отправил" в больницу почти 20 велогонщиков.