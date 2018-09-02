Алла Пугачева впервые прокомментировала смерть певца и депутата Иосифа Кобзона. Соответствующую запись певица сделала в своем Instagram.

"В моем сердце ты останешься таким. Прощай", - написала Пугачева и показала фото молодого Кобзона.

Кроме того, сегодня, 2 сентября, российская артистка вместе с мужем и детьми вернулась из Юрмалы, где их семья провела часть лета. Пугачева очень спешила вернуться обратно в Москву, чтобы успеть на похороны Кобзона.

Ранее мы писали о том, какое наследство оставил Иосиф Кобзон.