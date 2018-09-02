Пугачева впервые отреагировала на смерть Кобзона (фото) [ Редактировать ]
Алла Пугачева впервые прокомментировала смерть певца и депутата Иосифа Кобзона. Соответствующую запись певица сделала в своем Instagram.
"В моем сердце ты останешься таким. Прощай", - написала Пугачева и показала фото молодого Кобзона.
В моем сердце ты останешься таким.Прощай.
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
Кроме того, сегодня, 2 сентября, российская артистка вместе с мужем и детьми вернулась из Юрмалы, где их семья провела часть лета. Пугачева очень спешила вернуться обратно в Москву, чтобы успеть на похороны Кобзона.
Ранее мы писали о том, какое наследство оставил Иосиф Кобзон.
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