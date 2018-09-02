Опубликован текст секретной директивы ООН по работе в Сирии. В документе говорится, что организация будет готова способствовать реконструкции Сирии только после политического перехода власти, пишет газета "Коммерсант".

При этом опубликованный газетой документ датируется 17 октября.

В частности, в документе прописано, что для страны, по-прежнему остается критическим оказание гуманитарной помощи. ООН и Генеральный секретарь организации будут всячески способствовать отправлению гуманитарной помощи в страну и реализации Плана гуманитарного реагирования. План предусматривает создание в Сирии "минимальных условий для жизни для пострадавших (от войны) сообществ".

"Мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах, требующих более длительных переговоров с правительствами. ООН будет готова способствовать реконструкции Сирии только после того, как сторонами конфликта будет достигнуто настоящее соглашение о политическом переходе (власти)", - подчеркивается в директиве.

Ранее стало известно, что секретариат ООН выпустил секретную директиву, запрещающую входящим в организацию участвовать в проектах по восстановлению Сирии.

Издание называет автором документа американского дипломата, бывшего заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана, который покинул свой пост этой весной.

Ранее США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии.