Война в Сирии: опубликована секретная директива ООН [ Редактировать ]
Опубликован текст секретной директивы ООН по работе в Сирии. В документе говорится, что организация будет готова способствовать реконструкции Сирии только после политического перехода власти, пишет газета "Коммерсант".
При этом опубликованный газетой документ датируется 17 октября.
В частности, в документе прописано, что для страны, по-прежнему остается критическим оказание гуманитарной помощи. ООН и Генеральный секретарь организации будут всячески способствовать отправлению гуманитарной помощи в страну и реализации Плана гуманитарного реагирования. План предусматривает создание в Сирии "минимальных условий для жизни для пострадавших (от войны) сообществ".
"Мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах, требующих более длительных переговоров с правительствами. ООН будет готова способствовать реконструкции Сирии только после того, как сторонами конфликта будет достигнуто настоящее соглашение о политическом переходе (власти)", - подчеркивается в директиве.
Ранее стало известно, что секретариат ООН выпустил секретную директиву, запрещающую входящим в организацию участвовать в проектах по восстановлению Сирии.
Издание называет автором документа американского дипломата, бывшего заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана, который покинул свой пост этой весной.
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