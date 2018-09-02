В Ривне ночью неизвестные подожгли автомобиль депутата местного горсовета. Об этом заявил спикер полиции Ривненской области Антон Крук, передает "112 Украина".

Около 01.00 к нам поступило сообщение, что в Ривне по улице Черновола горит автомобиль Mercedes. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль принадлежит 30-летнему жителю Ривне, депутату городского совета. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и предотвратили взрыв автомобиля, перекрыв газовый баллон и сняв клеммы с аккумулятора. В результате возгорания поврежден моторный отсек, лобовое стекло и передняя панель автомобиляю

По факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 УК Украины.

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