В воскресенье, 2 сентября, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта. Об этом сообщает пресс-центр "Энергоатома".

"2 сентября 2018 года в 01:15 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта продолжительностью 80 суток", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе ремонтной кампании будет реализован ряд мероприятий по реконструкции и модернизации, замене определенного количества узлов, агрегатов, деталей и т.д.

Радиационное состояние на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевал изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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