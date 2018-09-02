В Афганистане разбился вертолет с украинцами: много погибших (видео) [ Редактировать ]
На севере Афганистана в провинции Балх разбился военный вертолет с украинцами на борту. Об этом пишет Gazeta.ua.
По предварительной информации, погибли 12 человек, среди них двое граждан Украины. Вертолет MI-8 MTV с регистрационным номером ER-MHR, принадлежал молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter.
Авария произошла спустя некоторое время после взлета с военной базы города Мазари и-Шариф. На борту находились три члена экипажа, граждане Украины, и 11 пассажиров, граждане Афганистана.
Предварительно, в результате аварии погибли два члена экипажа и 10 пассажиров.
Ранее мы писали о том, что рядом с военной базой разбился самолет.
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