Суд в Лондоне завершил дело о покушении на премьер-министра Великобритании. Главного обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. Кто собирался убить Терезу Мэй? - расскажет Алексей Пшемыский.

21-летнего жителя Лондона Наиимура Захарию Рахмана признали виновным в покушении на жизнь премьер-министра Великобритании и подготовке теракта.

Преступника задержали еще в ноябре прошлого года, когда он занимался подготовкой к атаке.

Давно увлекающийся радикальным исламом, Захария планировал совершить взрыв у резиденции Терезы Мэй на Даунинг стрит в центре британской столицы. А затем застрелить или зарезать премьера.

Чтобы реализовать свой план, он связался через интернет с террористами Исламского государства и попросил помочь достать взрывчатку и жилет с тротилом. Захария не знал, что по ту сторону экрана находились вовсе не игиловцы, а агенты ФБР под прикрытием. Собеседников он просил найти такую же бомбу, сделанную из скороварки, как использовали террористы для взрывов на бостонском марафоне в США.

Вскоре агенты подготовили фальшивую взрывчатку и пригласили Захарию встретиться на окраине Лондона. Там террориста и задержали бойцы британской спецслужбы МИ-5.

Уже ожидая приговора в тюрьме, террорист поделился с сокамерником, что если выйдет, снова попробует реализовать свой план. Это и стало решающим фактором для пожизненного приговора. По словам правоохранителей, под мониторинг британских и американских спецслужб Захария попал еще несколько лет назад, когда выяснилось, что с помощью дрона в Сирии был убит его дядя - террорист ИГИЛ. Именно он поспособствовал радикализации Захарии, - считают в МИ-5.

Наиимура Рахамана также неоднократно задерживали по подозрению в педофилии и пропаганде исламизма. Однако до этого реальных сроков ему удавалось избежать. - "Изучать Коран в тюрьме, чтобы убедиться, что Ислам - не радикальная религия". Вердикт о пожизненном заключении с такими словами вынес суд Олд Бэйли в Лондоне.

Право оспорить приговор Захария получит только через 30 лет - в 2048 году.