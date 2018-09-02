Сегодня боевики трижды нарушили режим тишины. В результате обстрелов из гранатометов, пятеро украинских военных получили ранения. Об этом сообщают в штабе Операции объединенных сил.

Оружие, запрещенное Минскими соглашениями, боевики не использовали. На линии огня побывал - наш военкор, Руслан Смещук.

Буквально минуты на посадку, загрузку - и снова в небо. Это один из транспортно-ударных вертолетов Операции Объединенных сил. Такие машины постоянно летают в зоне боевых действий, где очень высока плотность различных систем ПВО - от портативных до целых самоходных комплексов.

Внизу проноситься донбасская степь. Земля, верхушки деревьев и линий электропередач.

Вертолет летит на предельно низкой высоте, может быть на высоте нескольких десятков метров. И как бы повторяет изгибы ландшафта. Это сделано для того, чтобы его не засекли российские радары - и не сбили машину.

На случай атаки с земли - по бортам автоматчики. Для экстренного приземления - группа прикрытия внутри. До линии фронта отсюда совсем близко.

При приближении к точке высадки вертолет начинает маневрировать среди холмов. Неопытному пассажиру становится страшно.

"Абсолютно безпечно. Льотчики навмисно літають на такій висоті, щоб не допустити влучання засобів протиповітряного нападу. Абсолютно безпечно... Я тут - значить безпека є".

На борту командующий Операцией Объединенных сил. Вертолет садится в районе села Крымского - это передовая в Луганской области - здесь произошел самый масштабный бой в нынешнем году. 23 августа - боевики под прикрытием танков, гаубиц и минометов попытались выбить армейцев с их позиций. До сих пор этот район был закрыт для репортеров.

"Оказали огневую поддержку, помогли вывезти раненых, двухсотых, действовали по приказу комбата - все було слагодженно".

Дальше в броне - на самый ноль. Это под оккупированным поселком Желобок. Вокруг сплошные воронки.

"В тактическом плане мы их переиграли, потому что с самого начала весны выдвинулись немножко вперед, поджали их в Желобке. Им это постоянно не давало покоя - они получились в кольце. То есть подвоз, эвакуация и так далее, так далее - все затруднено. Особенно та позиция, которую они пытались штурмовать", - говорит Александр Яковенко, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Ничего у боевиков не получилось. Сегодня защитников наградили медалями и ценными подарками.

"Слава Украине! Героям Слава!"

Среди награжденных и Владимир Бондаренко. Военный медик, который в тот день под обстрелами спасал и эвакуировал раненых.

"Подъезды к позициям простреливались - и простреливались целенаправленно. Вони мешали подойти подкреплению, раненых ставало на глазах … Я шел от одного, пришел - там уже два. Пока эвакуировали тех двоих, уже трое. Было тяжело ехать и в обратном направлении", - рассказывает Владимир Бондаренко, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

После этого поражения и ликвидации своего псевдо-лидера Захарченко - боевики активно распространяют информацию о начале эскалации боевых действий с 14 сентября.

"Повного виконання ворогом "шкільного" перемир'я не спостерігається. Що до розповсюдження чуток ворога щодо наступу сил ООС - це все на їх совісті. І я думаю, що вони розповсюджують чутки задля того, щоб пояснити населенню, яке живе на тимчасово окупованих територіях, та своїм кураторам - чому вони застосовують, і є така загроза - що будуть більш активно застосовувати заборонену зброю", - говорит Сергей Наев, командующий Операцией Объединенных сил.

Подразделения Объединенных сил приведены в полную боеготовность.