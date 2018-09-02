В PinchukArtCentre открыли детский фестиваль робототехники [ Редактировать ]
Знакомство с миром техники и науки, уникальные мастер-классы, воркшопы по робототехнике, и флеш-мобы - в Киеве прошел фестиваль "Art Day" для детей и подростков. На мероприятии побывали и наши корреспонденты.
Первоклассница Марийка конструирует первого в своей жизни робота - гоночную машинку. Вместе с мамой она пришла на детский фестиваль в PinchukArtCentre. И хотя вход на воркшоп по робототехнике только с 8 лет, у девочки все получилось.
"Вона по-справжньому працює. Може мама або тато мене запишуть на гурток винахідника", - говорит Марийка, школьница.
Каждый такой воркшоп - это знакомство с миром техники, науки, физики и математики. Ребята программируют реальный объект и видят, как он выполняет различные задачи. Даже краткое знакомство с робототехникой способно изменить жизнь ребенка.
"Они не только строят модели - они изучают, из чего состоит наш мир. Детям нужно, чтобы у них в жизни все получалось. А если у них все получается - то все получится у нас в будущем", - говорит Ирина Потапенко, директор образовательного центра Young Engineers Ukraine.
Уникальные мастер-классы для детей проводят в рамках фестиваля "Art Day", который прошел в PinchukArtCentre. Есть площадки и для подростков. Анастасия Баляс пришла на встречу с известной писательницей. Настя с детства пишет стихи и рассказы.
"Частково пишу, про це мало хто знає - це починання такі - в свій блокнотик поки що. Книг я дуже багато читаю, і одна з авторів, яку я дуже полюбляю - це Дара Корній. Саме з такою метою я сьогодні прийшла - послухати її, поспілкуватися з нею. Дізнатися її джерела натхнення, від неї надихнутися для своїх починань", - говорит Анастасия Баляс, жительница Киева.
Нужно только прислать рукопись профессионалам, чтобы текст критически оценили со стороны. При этом важно не навредить и не "обрезать крылья", - говорит писательница Дара Корний.
"Сюди прийшли творчі діти, які також пишуть, і потрібно в таких випадках не нашкодити. Навпаки - заохотити, дати якийсь напрямок в творчості. Відчувається нестримне бажання творити, відчувається, що дехто вагається - чи варто йому продовжувати. Тому що завжди є критика збоку - чим ти таким займаєшся, пишеш, малюєш", - говорит Дара Корний, писательница.
Дети изображают то, что их огорчает. И надеются, что их рисунки изменят жизненные ценности родителей. Мелания идет во второй класс, но уже думает об окружающей среде.
"Из труб - вот когда идет газ, мы этим дышим. Еще я нарисовала то, что в лесу рубят деревья".
А здесь ребята строят город будущего. Пока что из пенопласта. Максим уверен - его город будущего - это родной Киев. Лучший город на Земле - по мнению мальчика.
"Я бы хотел, когда выросту, сделать один мусорный завод, а потом - сделать как минимум 3 мусорных завода, чтобы перерабатывать весь мусор - чтобы наша планета стала чище. А то реально очень много мест, где очень грязно", - говорит Максим, школьник.
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