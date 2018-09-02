Одесса сегодня празднует День города. Ей исполнилось 224 года. Кульминацией торжеств стало открытие Греческого парка на любимом месте туристов - на склонах под Приморским бульваром.

Как все происходило - расскажут наши корреспонденты.

Греческий парк раскинулся на склонах, в двух шагах от памятника Дюку де Ришелье. Теперь спуститься с Приморского бульвара отсюда можно по двум широким мраморным лестницам. А дальше - зона отдыха: многоуровневые террасы, газоны и тенистые аллеи. Работы профинансировал бизнесмен и меценат Пантелеймон Бумбурас.

"Я хочу поблагодарить всех, кто усиленно работал над строительством этого парка, и прежде всего, я очень горд, что управляет всей этой работой мой сын Василис", - говорит Пантелеймон Бумбурас, глава Благотворительной организации "Фонд Бумбураса".

Работы длились два года. Чтобы укрепить склоны, которые находятся в оползневой зоне, строителям пришлось забурить более тысячи бетонных свай. Сегодня - на открытии парка присутствовали мэр Пирей, дипломаты, а также Министр иностранных дел Павел Климкин.

"Одеса - вона в світі одна. Вона у нас в Україні одна. І до речі, без греків не можна собі уявити Одесу. Грецька еволюція почалась з Одеси. Колись поїхали будувати Ізраїль з Одеси. Я про Одесу чув в Нью-Йорку, в Сінгапурі, в Хайфі - всюди", - говорит Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.

Изюминкой Греческого парка стал фонтан под названием "Начало начал". В центре композиции - с одной стороны - женское лицо, с другой - мужское. Автор - Михаил Рева - рассказывает: сделал все так, чтобы это место стало новой достопримечательностью Одессы. И первые посетители парка, похоже, с ним солидарны.

"Прекрасный подарок городу на день рождения. Еще одно шикарное место, где можно провести выходные с детьми, с семьей", - говорит Алена, жительница Одессы.

Мероприятия в рамках Дня города в Одессе сегодня закончатся. А в фонде Бумбураса говорят: в следующем году откроют вторую очередь Греческого парка. Здесь появятся большая детская площадка, Музей греческой культуры и новые прогулочные аллеи со смотровыми площадками.