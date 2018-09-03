На Филиппинах прогремел второй за неделю взрыв [ Редактировать ]
В филиппинском городе Исулан в провинции Султан-Кударат, расположенном на острове Минданао, взорвалась бомба. В результате один человек погиб, еще 13 пострадали, передает Rappler.
По данным портала, пять человек получили тяжелые ранения, а еще восемь - средней тяжести. Погибшим оказался 18-летний местный житель. Полиция сообщила, что взрыв произошел около новостроек в 19:30 по местному времени (14:30 по киевскому времени).
Национальная полиция Филиппин осудила нападение на людей. Глава полиции поручил усилить безопасность в районе. В то же время на острове Минданао полиция была приведена в боевую готовность.
"Мы расстроены жертвами, вызванными этим трусливым актом, совершенным людьми, одержимыми своими гнусными целями", - приводит издание слова главы полиции Филиппин.
Напомним, что на Закарпатье прогремел взрыв.
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