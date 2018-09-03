В филиппинском городе Исулан в провинции Султан-Кударат, расположенном на острове Минданао, взорвалась бомба. В результате один человек погиб, еще 13 пострадали, передает Rappler.

По данным портала, пять человек получили тяжелые ранения, а еще восемь - средней тяжести. Погибшим оказался 18-летний местный житель. Полиция сообщила, что взрыв произошел около новостроек в 19:30 по местному времени (14:30 по киевскому времени).

Национальная полиция Филиппин осудила нападение на людей. Глава полиции поручил усилить безопасность в районе. В то же время на острове Минданао полиция была приведена в боевую готовность.

"Мы расстроены жертвами, вызванными этим трусливым актом, совершенным людьми, одержимыми своими гнусными целями", - приводит издание слова главы полиции Филиппин.

Напомним, что на Закарпатье прогремел взрыв.