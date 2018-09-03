Что представляет собой безбрачие и можно от него избавиться навсегда? Но так ли опасен сам венец или это проявление кармы не дает человеку создать свою семью? Все эти вопросы взаимосвязаны между собой и разгадку к ним может дать лишь астрология, учитывая для каждого свой знак зодиака, пишет издание "Клубер".

Овен

Этот знак собственными силами при помощи красоты сможет создать свою семью. Для этого нужно сделать дом светлым и уютным. Сам представитель должен быть в хорошем настроении и им же заряжать своего партнера. Своим безразличием к окружающему пространству и партнеру, знак может только навредить себе и оттолкнуть удачу. Семейное счастье в руках можно удержать, если приложить к этому желание, и тогда от венца безбрачия можно избавиться навсегда.

Телец

Чувство юмора этого знака способно избавить его от самого долгого одиночества. Знак способен сам разрубить венец безбрачия, если во всех делах и проявлениях он будет только видеть положительную сторону. Находите радость в привычных вещах, принимайте активное участие в общественной жизни, и тогда плохая карма вас обойдет стороной.

Близнецы

Верный спутник знака - трудолюбие и исполнительность. Прислушивайтесь к мнению окружающих, помогайте людям бескорыстно, не растрачивайте себя по мелочам, тогда и венцу безбрачия в вашей жизни не будет места. К склочным и мелочным, наоборот, "прилипает" венец безбрачия и со временем разрушает их жизнь.

Рак

Этот уязвимый знак все нерешенные проблемы в браке перекладывает на свои плечи. Вам нужно научиться вести дипломатическую линию и учитывать не только собственное мнение. Постарайтесь идти на компромиссы и принимать верные решения для обеих сторон, и тогда венец безбрачия не очутится у вас на голове.

Лев

Отбросьте в сторону любование собой и чрезмерную обидчивость. И только тогда можно избавиться от навязчивой кармы одиночества. Хотя этому знаку не суждено жить одиноким человеком, он постоянно ищет общество, которое будет им восхищаться и аплодировать его успеху. Правильно направляйте свою энергию и не поддавайтесь соблазнам.

Дева

Знаку нужно научиться принимать людей со всеми недостатками и достоинствами. Консервативный взгляд на жизнь иногда нужно сменять на гибкость, и только тогда венец безбрачия не посмеет в вашу жизнь найти лазейку. Прислушивайтесь к мнению старшего поколения.

Весы

Этому знаку гарантирован венец безбрачия в том случае, если он будет своей агрессией подавлять других людей. Воспринимайте критику в свой адрес такой, какой она есть, станьте дружелюбными и не причиняйте зла своим партнерам. И только при таких условиях проклятие одиночества покинет вашу жизнь и не захочет в нее возвращаться.

Скорпион

Неординарное мышления и любимое занятие - именно это избавит знак от грозной кармы. Интересуйтесь всем новым, знакомьтесь с хорошими людьми и живите насыщенной жизнью, и только тогда ваши прежние "заслуги" сойдут с рук. Плохое настроение и уныние - отличная почва для постоянного одиночества.

Стрелец

Сила этого знака заключается в сострадании и умение видеть только хорошую сторону. Не нужно придираться к людям и испытывать их терпение, ведь именно такими действиями вы к своей персоне притягиваете проклятия. Живите с верой в сердце и интересуйтесь тем, что происходит за вашей спиной.

Козерог

Постарайтесь избавиться от своего упрямства. Не нужно манипулировать людьми и играть на их слабостях. Все греховные поступки - протоптанная дорожка к вашей карме. Не руководствуйтесь импульсами, потому как они ни к чему хорошему не приводят. Интересуйтесь не только своей жизнью, но и личными интересами близкого человека. И только на таких условиях вам удастся избежать злого рока судьбы.

Водолей

Во всем и всегда знайте чувство меры. Все эти действия направлены на разрушения венца безбрачия. Воспитывайте в себе чувство стиля и вкуса. Не относитесь пренебрежительно к тому, кто в вас верит и возлагает свои надежды. Практичность - ваш козырь для избавления от родовой кармы.

Рыбы

Чувство юмора вам обязательно пригодится по жизни. Не ленитесь, ставьте для себя выполнимые цели и задачи, и тогда венцу безбрачия не будет с вами интересно. Перемены в вашей жизни - стимул для нового начала, поэтому не бойтесь их. Не взваливайте на других свои проблемы, и только тогда ваше семейное счастье будет полноценным.

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