В результате ракетного удара по лагерю беженцев в Триполи погибли двое человек, еще 7 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Ракета попала по лагерю аль-Фаллах, который был создан для эвакуации людей из города Таверги. Источники издания сообщают, что в результате взрыва ракеты погибли двое человек, а также 7 получили ранения, среди которых двое детей.

Еще одна ракета попала в отель "Waddan" в центре Триполи рядом с посольством Италии, где было ранено 3 человек.

Также попадание ракеты повредило один из дизельных складов компании NOC, который использовался для обеспечения электростанции.

Напомним, что авиация Израиля нанесла удары по Сирии.