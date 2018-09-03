В Ливии обстреляли лагерь беженцев [ Редактировать ]
В результате ракетного удара по лагерю беженцев в Триполи погибли двое человек, еще 7 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
Ракета попала по лагерю аль-Фаллах, который был создан для эвакуации людей из города Таверги. Источники издания сообщают, что в результате взрыва ракеты погибли двое человек, а также 7 получили ранения, среди которых двое детей.
Еще одна ракета попала в отель "Waddan" в центре Триполи рядом с посольством Италии, где было ранено 3 человек.
Также попадание ракеты повредило один из дизельных складов компании NOC, который использовался для обеспечения электростанции.
Напомним, что авиация Израиля нанесла удары по Сирии.
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